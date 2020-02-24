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Bodrum Gıda Çarşısı'nda çalışmalar hız kazandı

Bodrum'un çarşı merkezleri ve yaşam alanlarını Bodrum'un mimari dokusuna ve kent kimliğine uygun hale getirerek, görüntü kirliliği oluşturan unsurları ortadan kaldırmak amacıyla projeleri uygulamaya başlayan Bodrum Belediyesi, Gıda Çarşısı'ndaki çalışmaları sezona yetiştirmek için hızlandırdı.

24.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:47Bodrum Gıda Çarşısı'nda çalışmalar hız kazandı
'un çarşı merkezleri ve yaşam alanlarını Bodrum'un mimari dokusuna ve kent kimliğine uygun hale getirerek, görüntü kirliliği oluşturan unsurları ortadan kaldırmak amacıyla projeleri uygulamaya başlayan Bodrum Belediyesi, Gıda Çarşısı'ndaki çalışmaları sezona yetiştirmek için hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda hazırlanan proje doğrultusunda, Gıda Çarşısı'nı Bodrum'un mimari dokusuna ve kent kimliğine uygun hale getirmek, görüntü kirliliğine neden olan unsurları ve imara aykırı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan çalışmalar Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 'sezona yetiştirin' talimatıyla hız kazandı.

Yıllar içinde projeye aykırı eklentiler ve uygulamalar nedeniyle özgün dokusunu kaybeden ve görüntü kirliliği oluşturan Bodrum Gıda Çarşısı'nı eski haline döndürmek amacıyla başlatılan proje kapsamında bugün, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merdiven kulesinin yıkımı, meydanlık alandaki betonun kırımı, binanın dış yüzeyindeki taşların temizlenmesi işlemleri yapıldı.

Dış yapısı ve altyapısıyla Bodrum'un merkezinde örnek bir görünüme sahip olacak olan Bodrum Gıda Çarşı'nın turizm sezonu başında tamamlanması hedefleniyor. - MUĞLA

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

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