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Bodrum Halk Eğitim Müdürlüğünden spora destek

DUMSEF Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu ve THMAF "Türkiye Hapki Do Mücadele Sanatları Federasyonu "Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Y.Batuhan Giraz'a spora katkılarından dolayı plaket verdi.

02.08.2019 16:21 Bodrum Halk Eğitim Müdürlüğünden spora destek
DUMSEF Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu ve THMAF "Türkiye Hapki Do Mücadele Sanatları Federasyonu "Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Y.Batuhan Giraz'a spora katkılarından dolayı plaket verdi. Ilıcak yaptığı açıklamada; "Halk eğitim merkezi olarak yüzlerce kursiyere her branşta hizmet veriyorlar. Bunların içine sporu da katmaları bizleri mutlu etti. Bu nedenle Giraz'ı ziyaret ederek spora katkılarından dolayı kendilerine plaket verdik" dedi. Bodrum Halk Eğitim Müdürü Batuhan Giraz'da yaptığı açıklamada; "Halk eğitim merkezleri olarak yüzlerce kursiyerimiz var. Birçok branşta hizmet veriyoruz. Talebe göre yeni kurslar açıyoruz. Halkımız gizli kalmış becerilerini ortaya çıkarıyorlar. Bir kısım insanlarımız bu tür kurslarda rehabilite oluyorlar. Evlerinden uzaklaşıyorlar ve burada bağımlılıklardan uzak, sosyallik, arkadaş dost ve iş kazanıyorlar" dedi. - MUĞLA

Halk Eğitimi Merkezi, Muzaffer Ilıcak, Türkiye, Bodrum, Spor

Kaynak: İHA

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