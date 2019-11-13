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"Bodrum Halk Süt" projesi

Bodrum ilçesinde, "Bodrum Halk Süt" projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

13.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:09
ilçesinde, "Bodrum Halk Süt" projesine vatandaşlar ilgi gösteriyor.
İlçede Bodrum Belediyesince, kırsal kalkınmaya destek olmak ve halkın sağlıklı, ekonomik ve doğal süt tüketmesi amacıyla başlatılan "Bodrum Halk Süt" projesi kapsamında 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıtımı yapılıyor.
Dağıtımın yanı sıra, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar yerlerinde süt satışları da gerçekleştiriliyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gündoğan Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen süt dağıtım etkinliğinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların projeye ilgi gösterdiğini söyledi.
Mobil araçlarla da satış yaptıklarını belirten Aras, amaçlarının hem süt üreticisine destek olmak hem de tüketiciye günlük taze süt vermek olduğunu ifade etti.

Bodrum, Güncel

Kaynak: AA


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