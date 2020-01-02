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Bodrum katında kumara jandarma engeli

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bodrum katına düzenlenen baskında kaçak kumar oynayan 17 kişi yakalandı.

02.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:59 Bodrum katında kumara jandarma engeli
'nin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evin bodrum katına düzenlenen baskında kaçak kumar oynayan 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Tomarza ilçesine bağlı İmamkullu mahallesinde O.E.'nin iki katlı evinin alt katında kumar oynatıldığı bilgisi alınması üzerine yapılan arama sonucunda; 17 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan şahıslara 5326 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi gereğince idari yaptırım kararı uygulandı. Ev sahibi O.E.'ye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Tomarza, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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