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Bodrum katında yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

31.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:00 Bodrum katında yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
'nın merkez ilçesinde 4 katlı bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayhan Mahallesi 4. Karaca Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kullanılmayan malzemelerin tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Bu nedenle, girişinde kozmetik ürünleri satılan dükkan bulunan, üst katları konut olarak kullanılan apartmanı dumanlar sardı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Daire Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.
Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 5 kişiye, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen ve bodrumda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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