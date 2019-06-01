Bodrum kitlendi, adım atacak yer kalmadı

Kaynak: İHA

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum'a yerli turist akın etti. İlçenin güvenliği için havadan karadan kontrol edilmeye başlandı. Bodrum'daki oteller doldu, trafik durma noktasına geldi, sahillerde adım atacak yer kalmadı.Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte Büyükşehirleri terk ederek Cumartesi sabahı Bodrum'a gelmeye başladı. Farklı kentlerden gelen tatilciler 9 günlük bayram tatilinin tadını doyasıya çıkarmak için mesai biter bitmez yola çıktılar. Özellikle Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. Milas - Bodrum havalimanında uçaklar ardı ardına inerken, otogara ise yolcu otobüsleri çifter çifter girmeye başladı.Bodrum'da adım atacak yer kalmadıEn çok yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde tatilciler akın etti. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 3 ila 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.Uçaklar ardı ardına indi, otobüsler otogarda yer bulamadıBayram tatili boyunca Bodrum'a yaklaşık 250 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince bildirildi. Milas - Bodrum havaalanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum'a ek sefer koydu. Ardı ardına otogara yanaşan otobüsler nedeniyle peronlarda yer kalmadı.Hava dan karadan denetimJandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor. Tatilin ilk gününden itibaren ilçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor. Emniyet güçlerinin bayram tatili boyunca aralıksız yol kontrollerini yapacağı öğrenildi.İlçeden çıkanlar uyarıldıBodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şube tarafından Bodrum'da bayram için memleketlerine giden vatandaşlar ise trafik kontrolünde uyarılarak proşür verildi. Trafikteyken telefon ile konuşulmaması gerektiğini, bir anlık dikkatsizliğin çok büyük kazalara nede ola bileceği trafik polisleri tarafından sürücülere anlatıldı. Trafik polisler güvenli sürüş broşürüde dağıttı. Yola çıkmadan önce aracın hangi bakımları yapılması gerektiği de uzun yola gidecek olan şoförlere anlatıldı. Trafiğin yoğun olacağını da söyleyen polisler sürücülere sağduyulu olmaları gerektiğini de bildirdi.Birçok otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Rixos Premium Bodrum oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay, bayram tatilinin 9 gün olması turizmi canlandırdığını söyleyerek, "9 günlük çok güzel bir bayram tatili var. Bayram süresi boyunca Bodrum'a 1 milyon turist bekleniyor. Bodrum'daki bir çok tesis gibi bizim otelimizde yüzde doluluk oranlarını yakaladı. Tüm ekip olarak Bodrum'a gelen tatilciler için hazırız. Rixos Premium Bodrum ailesi olarak geleneksel bir bayram yaşatacağız tüm misafirlerimize. Çocuklar için bayrama özel panayır alanları kurduk. Türk lezzetlerinin, geleneksel lezzetlerin yanı sıra tesisimizin imza lezzetlerini tatma fırsatı da bulacaklar. 1 Milyon misafir Bodrum'a gelecek. Bodrum'un tadını çıkarmak isteyen tatilcilere önerimiz Bodrum'u yürüyerek gezin, toplu taşıma araçlarını kullanın, uçaklarla, şehirlerarası otobüslerle Bodrum'a gelin. Şehir çok kalabalık bir hal alıyor ve Bodrum'un keyfine varamıyorsunuz. Bodrum'a gelen misafirlerimize naçizane tavsiyem otellerde vakit geçirmek yerine Bodrum'u yaşamaya çıkın. Bodrum'un tadına varın" dedi.Trasferler araçlarını arttırdıTatile uçakla gelenlerin sayısında artış olması sebebiyle Vip Bodrum transfer araçları sayılarını 2 katına çıkardı. Vip taşımacılık yapan araçların ise hava limanında büyük kuyruklar oluşturdu. VİP Bodrum transfer işletmecisi Can Şenkal ise 2019 turizm sezonu çok güzel bir açılış yaptığını belirterek "Nisan ayından başlayan sezon Mayıs ayında yükselişe geçti. Bayram tatili nedeniyle de yerli turistinde Bodrum'a talebi çok fazla oldu. Vip Bodrum transfer olarak bizlerde bayram nedeniyle yüzle yüz kapasiteye ulaştık. Bayramda tüm araçlarımız dolu ek seferler ile destekleyeceğiz talep edilen transferleri. Bodrum'da trafik yoğunluğu çok fazladır. Geldiklerinde araç kullanmaktan tatillerinden bir şey anlayamayacaklardır. Bu yüzden biz tatilcilere en iyi hizmeti veriyoruz. Bodrum'u yaya gezin, uçaklar gelin tavsiyelerinde bulunuyoruz. " ifadelerini kullandı.Çocuklara ve kadınlara seslendiBodrum Otelciler Derneği (BODER) yönetim kurulu üyesi Turizmci Alişir Şahin ise Bodrum'un yoğunluğunun başladığını belirterek " Bayram tatili nedeniyle Bodrum'a gelecek turist sayısının yaklaşık 1 milyon ulaşacağını tahmin ediyoruz. Gelecek turistlerin yüzde 80'i yerli turist yani tatilci. Birçok otel ful doldu. Çok güzel önümüzde 9 gün tatil var. Bodrum'da tatil yapacak olan bayanlara ve çocuklara seslenmek istiyorum. Babalarına ve eşlerine ikna ederek uçak veya şehirler arası otobüslerle gelmeleri için ikna etsinler. Çünkü hem trafik kazaları önlemiş oluruz. Bodrum'a gelmek için saatlerce yolda direksiyon sallayan vatandaşlarımız Bodrum'a girmek içinde bir o kadar bekliyorlar. Trafik durma noktasına geliyor. Bizler turizmci olarak tavsiyemiz Bodrum'u yaya gezin. Bodrum'un tadını çıkarın diyoruz. Şimdiden tüm gelen misafirlerimize ilçemize hoş geldin diyoruz. Tüm islam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor ve iyi tatiller diliyoruz. " dedi. - MUĞLA