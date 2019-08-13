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Bodrum Limanı tenhalaştı

Bodrum Limanı tenhalaştıMuğla'nın Bodrum Limanı, bayram tatilini fırsat bilip Gökova'nın eşsiz koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra neredeyse tamamen boşaldı.

13.08.2019 16:12
Bodrum Limanı tenhalaştı
Bodrum Limanı tenhalaştı
Muğla'nın Bodrum Limanı, bayram tatilini fırsat bilip Gökova'nın eşsiz koylarında mavi yolculuğa çıkanlardan sonra neredeyse tamamen boşaldı.
Arife günü itibariyle başlayan hareketlilikle birlikte Bodrum Limanı'nda ender görülen manzara oluştu. Limanda balıkçı tekneleri ile bazı kişilere ait olanlar dışında başka tekne kalmadı. Bayram tatilinde yaklaşık 5 bin kişinin Bodrum Limanı'ndan mavi yolculuğa çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Limanın boşlamasından dolayı bayram tatili süresince, buraya demirlemek isteyen özel teknelere de izin verildi. Bu teknelerde bulunanlar da Bodrum merkezinde tatil yapmanın keyfini yaşadı.
Öte yandan günübirlik veya konaklamalı olarak çıkılan mavi yolculuğun ücretleri ise kişi başı 45 TL'den başlayarak alınan hizmete göre 7-8 bin TL'ye kadar değişiyor.
Bodrum Limanı tenhalaştı

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Kaynak: DHA

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