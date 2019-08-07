Haberler» Güncel» Haber

Bodrum Mumcular da orman yangını -3

07.08.2019 22:36 Bodrum Mumcular da orman yangını -3


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:54   Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kırım Ukrayna'dır"
22:54   Antalya'da şüpheli ölüm
22:52   Alevlerin ortasında kalan kaplumbağalar son anda kurtarıldı
22:51   Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu!
22:50   Laziolu tribün lideri parkta vuruldu
22:50   Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayına baskın girişimi önlendi
22:50   Hindistan'ın "Keşmir" kararı Kargil'de protesto edildi