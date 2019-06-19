19.06.2019 23:48
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Bodrum Müzik Akşamları

Bodrum Müzik Akşamları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında İncesaz Grubu sevenleriyle buluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında İncesaz Grubu sevenleriyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte sahne alan ve solistliğini Ezgi Köker ile Bora Ebeoğlu'nun yaptığı grup, eski ve yeni albümlerinin yanı sıra film müziklerini de seslendirdi.
Konserde, sanatçılar performanslarıyla beğeni topladı.
"Bodrum Müzik Akşamları" kapsamında, 26 Haziran'da Rubato ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sanatseverlerle buluşacak.
Kaynak: AA
Muğla, Bodrum, Kültür Sanat

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