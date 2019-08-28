Haberler» kultur-sanat» Haber

Bodrum Müzik Akşamları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, şarkıcı Ferman Toprak konser verdi.

28.08.2019 11:24 Bodrum Müzik Akşamları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, şarkıcı Ferman Toprak konser verdi.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne alan Toprak, organizasyonu düzenleyerek sevenleriyle buluşmasını sağlayanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.
Konseri ilgiyle takip eden müzikseverler, şarkıcının seslendirdiği eserlere eşlik etti.
Ferman Toprak'a Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baran Akcan, yeşil beyazlı takımın formasını hediye etti.
Bu akşam, Mustafa Keser konseri ile devam edecek etkinlik, Yeni Türkü Grubunun sahne alacağı 29 Ağustos'ta sona erecek.

Ferman Toprak, Bodrum, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:01   "Kızım olmadan evime giremiyorum, her yer çok karanlık" - MUĞLA
11:53   "Torosların söküğü"nü 60 yıllık terzi dikiyor
11:37   Güney Koreli turizm bloggerları Eskişehir'e hayran kaldı
11:24   Çobanların "mor koyun" sevdası
11:24   Bodrum Müzik Akşamları
11:22   "Torosların söküğü"nü 60 yıllık terzi dikiyor
11:10   Türk cazının amiral gemisi: Deniz Yıldızları