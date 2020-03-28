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Bodrum sahilleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

Bodrum sahilleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Bodrum'un ünlü sahilleri bomboş kaldı.

28.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:20
Bodrum sahilleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü
MUĞLA - Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Bodrum'un ünlü sahilleri bomboş kaldı. Korona virüs önlemeleri karışışında duyarsız kalmayan Bodrumlular havanın güzel olmasına rağmen sahiller kenarlarına gitmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından dün akşam 22.00'de yaptığı açılmamada korona virüsü le ilgili alınacak yeni önlemleri açıklamıştı. Açıklamalarının içerisinde sahil kenarında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve balık tutmak gibi önlemlerde vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından Bodrum halkı sahilleri gitmedi. Hafta sonları binlerce insanın uğrak mekanı olan Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahilleri bom boş kaldı. Havanın güzel olmasına rağmen sahillere gelmeyen ve evlerinde kalan vatandaşlar kendilerini korumaya aldı. Bodrum sahilleri tarihinin en sessiz günlerini yaşamaya başladı. Cadde ve sokaklarda ise az sayıda vatandaşın olması dikkatlerden kaçmadı. Bodrum sahilleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Genel

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Bodrum sahilleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü

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