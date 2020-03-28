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Bodrum sahilleri sessizliğe büründü

Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Bodrum'un ünlü sahilleri bom boş kaldı.

28.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:16
Bodrum sahilleri sessizliğe büründü
Turizmin gözde merkezlerinden biri olan Bodrum 'un ünlü sahilleri bom boş kaldı. Korona virüs önlemeleri karışışında duyarsız kalmayan Bodrumlular havanın güzel olmasına rağmen sahiller kenarlarına gitmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından dün akşam 22.00'da yaptığı açıklamada, Korona virüsle ilgili alınacak yeni önlemleri açıklamıştı. Açıklamalarının içerisinde sahil kenarında yürüyüş yapmak, piknik yapmak ve balık tutmak gibi önlemlerde vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından Bodrum halkı sahilleri gitmedi. Hafta sonları binlerce insanın uğrak mekanı olan Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahilleri bom boş kaldı. Havanın güzel olmasına rağmen sahillere gelmeyen ve evlerinde kalan vatandaşlar kendilerini korumaya aldı. Bodrum sahilleri tarihinin en sessiz günlerini yaşamaya başladı. Cadde ve sokaklarda ise az sayıda vatandaşın olması dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Bodrum, Güncel

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