Bodrum Şampiyon Dansçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

11 Aralık 2018 Salı 16:57



11 Aralık 2018 Salı 16:57

Adana'da, arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü 25 yaşındaki Cem Demir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 yıl önce kanserden yaşamını yitiren annesinin de kabrinin bulunduğu Karaburgaz Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.Adana'da bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkan Cem Demir, geçen 9 Aralık'ta, arkadaşlarıyla birlikte geceyi geçirmek için Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. İddiaya göre, dairede bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, balkona çıktı. Dairedekiler kısa süre sonra dışarıdan gelen sesler üzerine balkona çıkıp aşağıya baktıklarında, Demir'i kanlar içinde yerde yatarken görüp polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, şampiyon dansçının öldüğünü tespit etti. Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Türkiye'de yapılan dans yarışmalarının salsa kategorisinde 4 kez şampiyon olan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda da yine yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü seçilen ve ünlü sanatçıların kliplerinde de oynayan Demir'in düşerek mi öldüğü, intihar mı ettiği yoksa balkondan birileri tarafından mı itildiği konusu gizemini korurken, polisin soruşturması sürüyor.Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, genç dansçının tekne kaptanı olan babası Asım Demir tarafından alınan cenazesi, dün (pazartesi) Bodrum'a getirilip, Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na konularak bekletildi. Demir için bugün öğlende, Merkez Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir'in babası Asım Demir, nişanlısı Melisa Sahra Katılmış, dansçı arkadaşları, yakınları ve öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. Cenaze töreninde Demir'in aynı zamanda dans partneri olan nişanlısı Melisa Sahra Katılmış ve dansçı arkadaşları gözyaşı döktü."İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan babası Asım Demir, oğlunun intihar ettiği iddialarına inanmadığını belirtip, "Acımı yaşayıp, oğlumu defnettikten sonraki günlerde bu olayın peşine düşeceğim. Olayla ilgili gerek inceleme gerekse de tetkikler sürüyor. Otopsi zaten yapıldı. İfadelerin alınmasına devam ediliyor. Oğlumu tanıyorum, bazı şeyler yazıldı, çizildi, ancak bunlar bizim ağzımızdan çıkan şeyler değil. 'Çocuk bunalımda' falan denildi. Böyle bir şey yok. Adana'ya gideceği gün Cem'i ben uyandırdım. Hiçbir sıkıntısı, derdi yoktu. 20 Temmuz'da düğününü yapacaktık. Bodrum'daki düğün yerini tutup, sözleşmesini imzaladım. Yani psikolojisinin bozuk olmasını gerektirecek bir durum yoktu. En önemlisi nişanlısı Melisa da yanındaydı. Cem nişanlısını o halde bırakıp, öyle bir şey yaşayacak bir çocuk değil. Tanıyan arkadaşlarına sorun Cem'in kendini balkondan atıp, intihar ettiğine inan bir kişi bile çıkmaz" dedi.Gazetecilerin, oğlunun "Baba parası ile yaşamak istemiyorum" yazılı not bıraktığı ile ilgili iddiaları hatırlatması üzerine ise Demir, "Böyle bir şey yok. Bu yaşta ben bile babamdan para istiyorum. Cem'in askerlik parasını bile yatırdık. 20 Aralık 2019'da askere gidecekti. Düğün için gerekli kaporalar da ödenmişti. İstanbul'da otomobil almak için araştırma yaptım. Döndüğümde otomobil alacaktım. Çünkü Cem Tuzla'da oturuyor, mesafeler uzak olduğu için düğün öncesi gidip gelmesi zor olacaktı. Kaptanım ben. Teknemi karaya çektim. Bu olay olmasaydı, bugün kardeşimi de alıp, araçta İstanbul'a gidecektim. Cem, karıncayı bile incitmeyen bir çocuktu" diye konuştu.Daha sonra kılınan cenaze namazın ardından Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu yaklaşık 300 metre mesafedeki Bodrum Kaymakamlığı önüne kadar omuzlarda taşınıp, burada cenaze aracına konuldu. Demir'in cenazesi, uzun bir araç korteji eşliğinde, 1 yıl önce kanserden kaybettiği annesi Sibel Demir'in de mezarının bulunduğu Karaburgaz Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.