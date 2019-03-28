Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun, 1'inci Yıl Dönümünü Kutlandı

Kaynak: DHA

BODRUM Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ve kuruluşunun 1'inci yıl dönümünde, 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu sahneledi. Gecenin sonunda kokteyl verildi.Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde kapılarını, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası' adlı oyunu için açtı. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 1'inci kuruluş yıl dönümü de olan gecede, oyuna ilgi memnun etti. Türk Tiyatrosu'nun duayeni Oktay Arayıcı'nın yazdığı ve Hüseyin Akşen'in yönettiği gösterimde, ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen'in yanı sıra Gülbin Yeşil, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın da yer aldı. Usta sanatçıların yanı sıra Bodrumlu sanatçıların da gösterdikleri performans, sanatseverlerden tam not aldı. Gösteri sonunda vatandaşlar, tiyatro ekibini ayakta alkışladı. İzleyicilere teşekkür eden yönetmen Hüseyin Akşen, Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun arka plandaki ekibini de sahneye çağırdı. Gece, verilen kokteylle son buldu.- Muğla