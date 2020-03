Bodrum sokakları hayalet şehre döndü

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlarının ardından Bodrum 'da yaşayan vatandaşlar zorunlu durumların dışında sokağa çıkmadı. Yaz aylarında milyonlarca turist ağırlayan turizm cennetinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yazlıkçılara ve tatil için Bodrum'a gelmek isteyenlere "evlerinizde kalın Bodrum'a gelmeyin" uyarısında bulundu.Tüm yurtta olduğu gibi Turizm kenti Bodrum'da da Korona virüsüne karşı önlemler 2 katına çıkarıldı. Eğlence merkezleri kapatıldı, Bodrum adeta hayalet şehire dönüştü. Günde binlerce kişinin geçtiği Bodrum çarşısında ise sessizlik hakim oldu. Restoran ve barların yanı sıra bir çok esnafta kepenk kapatarak virüse karşı önlem aldı. Çok az sayıda insanın görüldüğü Bodrum çarşısı sessizliğe büründü. Müzik seslerinin hiç bitmediği eğlencenin 24 saat devam ettiği Bodrum'daki vatandaşlar uyarıları dikkate aldığı görüldü. Bodrum Belediye Başkanı bir basın toplantısı düzenleyerek yazlıkları olan ve Bodrum'a tatile gelmek isteyenleri uyararak evlerinizde kalın Bodrum'a gelmeyin diyerek uyarılarda bulundu.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, henüz tanımlanmış bir korona virüs vakasının görülmediği Bodrum'da, salgının yayılmaması amacıyla alınan tedbirleri anlattı. Başkan Aras, en önemli uyarıyı tatilcilere yaparak "Sağlığınız ve güvenliğiniz için evinizde kalın" diye seslendi. Türkiye 'de tespit edilen korona virüs vakalarındaki artış, Bodrum Belediyesi'ni harekete geçirdi. Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da sıkı önlemler alınmaya başlandığını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Şu anda tek ve en öncelikli gündemimiz halk sağlığı. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgelere ve aldığı kararlara uymakla mükellefiz. Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında alınan kararları vatandaşımıza duyuruyoruz. Kişisel hijyen ve farkındalık, halk sağlığının korunmasında en önemli unsur. Kalabalık yerlerden uzak kalınması da hayati önem taşıyor" dedi.Umurça Parkı'ndaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz, Hüseyin Tutkun, Belediye Tabibi Dr. Mustafa Yılmaz ve gazeteciler katıldı.Belediyede kriz masası kurulduBodrum Belediyesi'nin aldığı önlemleri ve salgına karşı başlattığı seferberliği anlatan Başkan Aras, Bodrum Belediyesi bünyesinde bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz önderliğinde bir kriz masası kurulduğunu belirtti. Aras, "Kriz masası, acil eylem planını hazırlayarak devreye sokacak. Tablonun kötüye gitmesini de göz önüne alarak halkımızı bu salgından korumak amacıyla çalışma ve araştırma içinde olacak" diye konuştu.20 kişilik ekip kurulduBodrum genelinde dezenfeksiyon çalışmalarının Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 20 kişilik bir ekip tarafından titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Aras, "Kıyafet ve dezenfekte malzemelerini temin ettik. Gerektiği kadar da satın almaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir bütçe kısıtlamasına gidilmeyecek" dedi.Pazar yerleri sıkı denetim altında tutulacakEkiplerin, Belediye idare binalarında, kültür merkezlerinde, çocuk parkları, pazaryerleri ve halkın kullanımına açık tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aras, açıklamasına şöyle devam etti:"Bodrum'da gıda ve kıyafet olmak üzere açılan iki çeşit pazar var. Biz temel ihtiyaç dışındaki bütün toplu alanları sınırladık. Bu nedenle kıyafet pazarlarını kurdurmayacağız. Ancak insanların temel ihtiyaçlarının yer aldığı gıda pazarlarını sıkı denetimli bir şekilde açık tutmaya devam edeceğiz. Açıkta ürün satılmaması, pazarcı esnafımızın eldiven ve maske takmaları ve pazar girişlerinde dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili her türlü tedbirimizi alacağız."Bodrum Belediyesi'nin asli görevlerini aksatmadan sürdürdüğünü ifade eden Başkan Aras vatandaşa da çağrıda bulundu. Acil işlemler dışında vatandaşın Belediye ile ilgili tüm işlerini interaktif ortamlardan ve telefon aracılığıyla çözmelerini isteyen Aras, risk grubundaki personele hizmetleri aksatmayacak şekilde izin verildiğini de açıkladı.Başkan Aras'tan kamu desteği çağrısıBodrum'da çalışan kesimin ihtiyaçlarını karşılamak adına içkisiz restoran ve lokantaların 12.00-16.00 saatleri arasında açık tutulacağını ancak gerekli görülmesi halinde bu işletmelerin aşevi gibi olarak da kullanılabileceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:"Halkımızın sağlığı şu an tek önceliğimiz. Bu tablonun nereye varacağı belli değil, o yüzden de ekonominin ve Bodrum için önemli olan turizmin nereye varacağı ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Ancak turizme bağlı ekonomimize her zaman güç veren işletmelerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Belediye olarak bu işletmelerimizin beklentilerini karşılamaya hazırız. Özellikle ben buradan kamu desteğinin gerekli olduğunu vurgulamak istiyorum. İşletmelerimiz kapandı ama bankalar, SGK, Vergi Daireleri sistemi kapatmadı. Onların da esnafa, işletmelere destek olması gerektiğini düşünüyorum. Bizler, Belediyenin alacakları ile ilgili bir takım düzenlemelere gidebiliriz."Fırsatçılara göz açtırılmayacakDünya çapında etkili olan salgın nedeniyle fırsattan istifade etmek isteyenlere göz açtırılmayacağını vurgulayan Başkan Aras, "Gıda, hijyen ve dezenfekte ürünlerinde karaborsacılık yapanlara karşı gerekli denetimler Zabıta ekiplerimizce yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmalarını ve gördükleri bu tür konuları derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.Başkan Aras: " Bodrum'a gelmek isteyenler, evinizde kalın"16 Mart günü okulların tatil edilmesiyle birlikte özellikle yazlıkçı vatandaşların tatil moduna girdiğini ve Bodrum'da ciddi bir nüfus artışı yaşanmaya başladığını ifade eden Başkan Aras şunları söyledi:"Okullar tatil olduktan sonra herkes deniz kenarlarına, yazlıklara gidecek gibi bir algı oluştu. Bodrum 16 Mart gününden buyana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Buradan, Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır. Örneğin, Bodrum'da bulunan hastanelerde toplam 17 tane yoğun bakım yatağı var. Biz bu yatakları zaten mevcut nüfusa göre yetersiz görüyoruz. Herkes bu dönemde kendi evinde kalsın ve sağlığı için önlemini alsın. Bu bir kısıtlama değil ama önemli bir temennidir. "Öte yandan, Türkiye'de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle Bodrum'da işletmeler de faaliyetlerini dün gece itibariyle durdurdu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaymakam Bekir Yılmaz ve ilçedeki kolluk kuvvetleri ile birlikte bu mekanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yaptı. Aras, "Karara uyan ve alınan tedbirleri destekleyen tüm esnaf ve işletmecilerimize teşekkür ederim. Biz de imkanlarımız ölçüsünde esnaf ve işletmecilerimize destek olacağız. Bugünler de geçecek ve bu boş sokaklar yeniden hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle şenlenecek" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA