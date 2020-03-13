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Bodrum sokakları köşe bucak dezenfekte ediliyor

Turizmin gözbebeği olan Bodrum Türkiye'de 2 koranavirüs vakasının ardından temizliklerin yanı sıra dezenfekte işlemlerini 2 katına çıkardı.

13.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:36
Bodrum sokakları köşe bucak dezenfekte ediliyor
Turizmin gözbebeği olan Bodrum Türkiye 'de 2 koranavirüs vakasının ardından temizliklerin yanı sıra dezenfekte işlemlerini 2 katına çıkardı. Bodrum Belediyesi temizlik işleri Bodrum'u köşe bucak dezenfekte etmeye başladı.

Türkiye'nin ve Dünya'nın en çok tercih ettiği turizm kentlerinden biri olan Bodrum dezenfekte edilmeye başlandı. Yaz aylarından Milyonlarca turistin uğradığı İlçede sezon öncesi dezenfekte işlemleri sıklaştırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin olarak yaptıkları sokak, cadde ve meydan yıkama ve temizlik işlerini, ülkemizde de görülen korona virüs nedeniyle sıklaştırdı. Ekipler ayrıca, yıkama ve süpürge araçlarının su tanklarına dezenfektan ve çeşitli temizlik kimyasalları da koyarak korona virüse karşı önlemlerini sıklaştırdı.

Öte yandan bu hafta sonu yapılacak olan Acı Ot Festivali öncesinde festival alanında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde yapılan çalışmada bölge önce süpürge araçlarıyla süpürüldü, ardından ise dezenfektan ve temizlik kimyasallarıyla yıkandı.

Bodrum Belediyesi'nin tüm idari binalarında da korona virüsüne karşı tedbirler alındı. Belediyenin kültür merkezleri ve kafeteryalarının yanı sıra pazaryerleri ve çocuk parklarında da rutin temizliğin dışında dezenfekte uygulaması başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Bodrum, Güncel

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