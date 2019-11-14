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Bodrum sokaklarının temizliği için direksiyon sallıyor

Bodrum Belediyesinde hizmete alınan elektrikli süpürge aracı için kadın temizlik işçisi Mediha Ergül görevlendirildi.

14.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:44Bodrum sokaklarının temizliği için direksiyon sallıyor
Belediyesinde hizmete alınan elektrikli süpürge aracı için kadın temizlik işçisi Mediha Ergül görevlendirildi.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete alınan elektrikli süpürge aracı hem kuru, hem de ıslak temizlik yapabiliyor.
Kentin cadde ve sokaklarında çalışmaya başlayan araçta, temizlik işçisi Mediha Ergül görev yapıyor. Aracın nasıl kullanılacağına dair eğitim verilen Ergül, Kumbahçe Mahallesi'nde direksiyon başına geçti.
Yeni görevinde başarılı olmak istediğini ifade eden Ergül, görev yaptığı bölgedeki vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiden memnun olduğunu kaydetti.
Ergül, "Erkeklerden farkımız yok, her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Başkanımıza kadınlara böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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