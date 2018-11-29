Bodrum Sular Altında

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde aniden şiddetini arttırınca su baskınları yaşandı
Saat 14.00 sıralarında etkisini arttıran yağış nedeniyle, Bodrum merkezin yanı sıra bağlı mahallelerde sele neden oldu. Yollar dereye dönerken, pek çok araç yolların sular altında kalması nedeniyle mahsur kaldı, trafik kilitlendi. İtfaiye
ve belediye ekipleri yağış sonrası oluşan su baskınlarını önlemek için seferber oldu. Ev, iş yeri ve araçların zarar gördüğü yağış nedeniyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Yağış ve sonrasında oluşan sel baskınları nedeniyle kriz masası oluşturulurken, itfaiye, Akut
, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi'ne ait ekiplerin yanı sıra polis ekipleri de çalışma başlattı. Sağanak yağışın devam ettiği Bodrum'da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 16:01