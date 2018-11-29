Bodrum
sular altında kaldı... Dolunun etkili olduğu bölgede şelaler oluştu
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ilçede hayatı felç etti. Yağmurla birlikte yağan fındık büyüklüğündeki dolu ise cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bodrum da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağması ilçede hayatı felç etti. Çevre yolu ve bir çok caddenin sular altında kalmasıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafiğin kilitlendiği ilçede bir çok araç sular altında kaldı. İtfaiye
ve Belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sağanak yağışın etkili olduğu bir çok bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin de sular altında kaldığı öğrenildi.Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede Polis
ekipleri, İtfaiye ve zabıta ekipleri teyakkuza geçti.
Muğla,Sabah,Bodrum
29 Kasım 2018 Perşembe 15:22