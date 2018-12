Bodrum Travel Turkey İzmir Fuarı'nda Tanıtılıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 19:47



Bu yıl 12. kez düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi'nde kurulan Bodrum standı ilk günden yoğun ilgi gördü. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Ticaret Odası'nın (BODTO) organizasyonuyla hazırlanan stantta misafirleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ağırladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ (İZFAŞ) ve TÜRSAB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Travel Turkey İzmir Fuarı ve Kongresi'nde bu yıl 38 ülke ile 48 ilden bin 200'ü aşkın katılımcı yer alıyor. Partner ülke Makedonya , partner il Diyarbakır 'ın yer aldığı fuarda 3 gün boyunca sektörün bileşenleri bir araya gelecek.Fuar İzmir'de düzenlenen ve binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenilen fuar alanındaki Bodrum standının açılışına; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar , Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı İlhan Ersan ve BODTO yetkilileri, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt , Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, eski Bodrum Kaymakamı Cumhur Güven Taşbaşı , TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya , TUROFED Başkanı Osman Ayık, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti Bodrum ilçe temsilcileri katıldı.Bodrum ve Muğla turizmi ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum turizmine baktığımızda 2014 rakamlarını yakalayamamış olsak da 2015 rakamlarını yakaladık. Önümüzdeki yıl inanıyorum ki bu rakamı da yakalayacağız. Bodrum 2016 yılı gibi turizmin dibe vurduğu yıllarda da hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmedi. ve biz biliyoruz ki dünya artık Bodrum'u, ülkemizin bir markası olarak biliyor. ve tabii bu marka aynı zamanda Anadolu halkı tarafından da çok takdir ediliyor. Anadolu halkı her zaman bize zor günlerimizde büyük destek verdi. Bodrum zaman zaman eleştiriliyor fiyat politikalarından dolayı ancak turizmci arkadaşlar ile yaptığımız görüşmelerde, Anadolu halkının kötü sezonda bile desteğini gördük. Yurtdışına baktığımızda müthiş bir yükselme var. Almanya şimdiden direkt uçak seferlerini tekrar gündeme aldı, Arap dünyasındaki ülkelerin de Bodrum'a olan ilgisi çok fazla. Onun yanında Avrupa ülkeleri -özellikle de Almanya, İngiltere , Fransa- müthiş bir şekilde şu anda Bodrum'u destekliyorlar. Bunlar bizim için güzel haberler. Ama tabi ki bunu bu günlere getirmek kolay olmadı. Perdenin ön yüzünde konuşmak çok kolay ama perdenin bir de arka yüzü var. Bu perdenin arka yüzünde müthiş emeği olan arkadaşlarımız müthiş bir ekip çalışması var. Bodrum Tanıtım Vakfı var, Bodrum Kaymakamlığımız var, Muğla Valiliği var, 16 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfında görev yapmış bir Mehmet Kocadon var, 20 yıla yakındır da yerel yöneticiliğim var. Bütün bu tecrübeleri de bir araya getirerek Bodrum turizmi için hep güzel şeyler yaptık, büyük mücadeleler verdik, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz; tanıtım olmadan insanların merak duygusu olmuyor. İnsanları ne kadar çok merak ettirirseniz yörenizde, insanlar da o kadar sizi ilgiyle takip eder. Bu yeri bir an önce gelip görmek isterler. Bodrum merak edilen bir yer, merak ettirmeye de devam edeceğiz. Daha önce biliyorsunuz ki Halikarnas diskosuyla yıllarca Bodrum'u tanıttık. Şimdi de artık Halikarnassos'a geri dönüyoruz, tarihi ve kültürüyle Bodrum'u farklı bir boyutta tanıtmaya çalışıyoruz. Onun için bugün özellikle Bodrum standında turizmcilerimizle yurtdışından gelen tur operatörlerinin birebir görüşme yapmasından da son derece mutluyum. Önümüzdeki yılın çok daha güzel geçeceğine inanıyorum. Biz hiçbir zaman işimizi şansa bırakmadık, hep mücadelemizi devam ettirdik. Yine bu sene 30'a yakın ülkede Bodrum'un tanıtımını devam ettireceğiz. İnanarak mücadelemizi sürdüreceğiz ve Bodrum bu şekilde hiçbir zaman turizmde kaybetmeyecek. Çünkü inananlar asla kaybetmezler. Biz inanan bir ekiple turizm yapıyoruz. Hindistan ve Çin 'i de ilk keşfeden gruplardan bir tanesiyiz biz. Uzun yıllardır tanıtımlarımızı o bölgelerde, o ülkelerde de yapıyoruz ve bunun da güzelliklerini hep beraber yaşıyoruz. Özellikle Hintlilerin Bodrum'da yapmış olduğu düğünlerden bugüne kadar şöyle kaba bir hesap yaptığımızda, 30 milyon dolara yakın bir girdi sağladığını görüyoruz ekonomiye. Bodrum sokaklarında ayrıca Çinli turistleri görüyoruz. Bunlar tabi ki inanarak yapılan mücadeleler. İnanıyorum ki Bodrum'da turizmi farklı dallarla; sanatla kültürle düğünle –deniz, kum, güneşi saymıyoruz çünkü biz artık onları farklı boyuta taşıdık- uluslararası etkinliklerle de yapmaya devam edeceğiz. Bunun için de mücadelemize her zaman devam edeceğiz. Dikkat ettiyseniz Bodrum'da müthiş bir birlik beraberlik var; sivil toplum örgütleriyle yerel yönetimi ve bürokratlarıyla. Bu birlik beraberliğin yakalanmasında büyük emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bunlar işte gerçekten birlik beraberliğin bir göstergesi" dedi.Muğla turizmi hakkında yöneltilen soruyu ise Başkan Mehmet Kocadon, "Ben hiçbir zaman ayrım yapmadım. Biliyorsunuz, turkuaz kıyılar diye bir projemiz vardı; Bodrum, Fethiye , Marmaris. Bunun geri dönüşümünü hatta o kötü yıllarda yakaladık birlikte yaptığımız tanıtımlarla. Onun için ben Bodrum hakkında 'Muğla'nın Sakar üstü Sakar altı' diye hiçbir zaman konuşmadım. Çünkü Muğla bir bütün, büyük bir coğrafya. Bu coğrafyanın her bir tarafının ayrı bir değeri var; Yatağan 'da çok güzel tarihi eserlerimiz var Milas 'ta da. Muğla'nın zaten her yerinden tarih - kültür fışkırıyor. Onun için Muğla'nın her yerinde turizm yapılabilir. Yeter ki tanıtımlara ağırlık verip tur operatörlerinin broşürlerine o yerleri koyalım. Özellikle de rehber arkadaşları yönlendirmek lazım, yöre halkını da turizm pastasının bir diliminden yararlandırmak için. Ben inanıyorum ki bir gün bize de nasip olursa eğer Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muğla'nın her tarafına turizm gelecek ve özellikle sahildeki turisti Muğla'nın üst yörelerine çekeceğiz. O insanları turistlerle buluşturup yerel üretim yaptıkları domatesini, zeytinini, patlıcanını, reçelini, üzüm sirkesini, zeytinini şarabını tattırıp onlara ekonomik kazanç sağlanmasını teşvik edeceğiz" şeklinde cevapladı. - MUĞLA