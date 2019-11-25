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Bodrum'u önce fırtına sonra sağanak vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesini önce fırtına, sonra sağanak yağmur vurdu.

25.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:55Bodrum'u önce fırtına sonra sağanak vurdu
'nın ilçesini önce fırtına, sonra sağanak yağmur vurdu. Cadde ve sokakları su bastı, feribot seferleri iptal oldu, uçaklar piste inemedi.

Gece başlayan fırtına yerini sağanak yağmura bırakınca, Bodrum sokakları göle döndü. Birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Turgutreis, Bodrum karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum - Kos, Bodrum - Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas - Bodrum havalimanına iniş yapmak isteyen yolcu uçakları piste iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Bodrum Belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizlemek için 1 metrelik suya girdi. Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için seferber oldu. Sağanak yağmur nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının da yaşandığı Bodrum'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar yolda kaldıklarını belirterek, "Bir anda yağmur bastırdı biz de dükkanlara sığındık. Yollar tamamen sularla doldu" ifadelerini kullandılar. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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