Bodrum'u sağanak vurdu (2)

OTELDEKİ TURİSTLER KORKULU ANLAR YAŞADI

Bodrum, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Torba Mahallesi'nin Kaynar mevkisindeki bir derenin taşması sonucu, Milas- Bodrum karayolu üzerinde bulunan 4 katlı ve 440 odalı, 5 yıldızlı lüks otelde su baskını yaşandı. Suyun tahliyesi için otel görevlileri seferber oldu. Otelde konaklayan yerli ve yabancı turistler ise endişeli bekleyişin ardından başka turistlik tesislere tahliye edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise mağduriyet yaşayanlar için "Yaşanan şiddetli yağışın ardından su taşkınlarında evleri zarar gören ve barınma alanı olmayan vatandaşlarımızın halkla ilişkiler birimimize başvurmaları halinde kendilerini otelde misafir edeceğiz" dedi.

Öte yandan gün boyu süren yağmur nedeniyle metrekareye 68.8 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile itfaiye ekiplerinin, 87 personel ve 30 araçla sorun yaşanan yerlere müdahale ettiği belirtildi.

Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla),

