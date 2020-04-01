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Bodrum'un boş sahilleri, sokaklar havadan görüntülendi

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi.

01.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:30
Bodrum'un boş sahilleri, sokaklar havadan görüntülendi
Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi. Korona virüsü nedeniyle alınan önlemlere Bodrum halkı duyarlı davrandı. Milyonlarca turistin uğradığı Dünyaca ünlü sahiller bom boş kaldı.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Korona virüsüne karşı alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı. Sahiller, sokaklar ve caddeler bom boş kaldı. Yok denilecek kadar az vatandaşın sokakta olduğu görüldü. Sahillerde bulunan oturma banklarının üzerine şeritler çekildi

Tatilciler evlerinde çıkmıyor

Ünlülerin ve iş adamlarının oturduğu Yalıkavak ve Göltürkbükü'de sakinliğini koruyor. Bazı sanatçıların ve iş adamlarının da Bodrum'a geldiği ve evlerinde çıkmadığı öğrenildi. Lüks villalarına kapanan iş adamları ve ünlü isimler kendilerini izole ettiği öğrenildi. Bodrum'da yazlığı olan tatilcilerin gelmemesi için uyarılar yapılırken, buna rağmen gelen tatilciler 14 gün boyunca gözetim altında tutulmaya başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Güncel
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