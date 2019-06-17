Bodrum'un "en sessiz" kafesi

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde işitme engellilerin bir araya gelme fırsatı bulduğu "sessiz kafe" ilgi görüyor.Turgutreis Mahallesi'nde geçen yıl hizmete açılan kafe, ilçede yaşamını sürdüren işitme engellileri buluşturuyor. Moral bulmaları amacıyla açılan kafeye gelen işitme engelliler, işaret diliyle birbirleriyle sohbet ediyor.Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının işitme engelli olması nedeniyle sosyal sorumluluk projesine imza atmak istediğini söyledi.Bodrum'da işitme engellilere yönelik kafe açtığını belirten Şen, "Farklı meslek dallarında çalışan işitme engellileri bir araya toplamayı düşündüm. İşitme engellilerin dönem dönem geldiği ve rehabilite olduğu, işaret diliyle birbirleriyle iletişim kurduğu bir 'sessiz kafe' açtım." dedi.Tatil için ilçeye gelen yabancı uyruklu işitme engellilerin de kafeyi mutlaka ziyaret ettiğini anlatan Şen, şunları kaydetti:"Japonya, Rusya, İngiltere, Fransa ve bunun gibi birçok ülkeden misafirler geliyor. Uluslararası işaret diliyle de kendileriyle iletişim sağlıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturduk. İşiten kitlelerin de buraya gelip rehabilite olmasında fayda var diye düşünüyorum. Herkesi bekliyoruz."Şen, kafede dönem dönem işaret diliyle ilgili ücretsiz eğitimler verdiklerini de bildirdi.Annesine vefa borcunu ödemeye çalıştığını dile getiren Şen, "Annem beni yetiştirdi, okuttu, büyüttü. 'Bugün sıra bizde.' dedik. Yaklaşık 4 yıldır derneğin başkanlığını yapıyorum. Bodrum'da da çok sayıda işitme engelli var. Onlara psikolojik destek de veriyoruz. Onlarla elimden geldiğince yakından ilgileniyorum. Bu bir gönül işi." diye konuştu."En çok 'anne' kelimesini duymak isterdim"Şebnem Şen'in annesi 71 yaşındaki Gülseren Dişçeken de işaret dili tercümanı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kızının, kendisi gibi işitme engellilere hizmet vermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.Kafeye arkadaşlarının da geldiğini belirten Dişçeken, "Burada bizim gibi sessiz insanları görünce çok mutlu oluyorum. Bu tür kafelerin diğer illerde de açılmasını arzu ediyorum." dedi.Dişçeken, en çok çocuklarından "anne" kelimesini duymak istediğini de kaydetti.Kafeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinde büro görevlisi Muammer Tınastepe, tercüman aracılığıyla, eşinin de kendisi gibi işitme engelli olduğunu ve bir çocukları bulunduğunu anlattı.İşitme engelli arkadaşlarıyla kafede sohbet edip keyifli vakit geçirdiğini belirten Tınastepe, "2014'ten bu yana itfaiyede çalışıyorum. Buraya gelince çok mutlu oluyorum. İşitebilenlerin olduğu kafeye gidince iletişim sağlayamıyorum. Sessiz kafede psikolojim düzeliyor, rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.Kafedeki 6 aylık hamile 27 yaşındaki Emine Söğütçük ise kendisi gibi işitme engelli eşiyle çok mutlu olduklarını, yakında bir kız bebeklerinin dünyaya geleceğini söyledi.İşitme engelli Sevil Öncel de "Ben ve erkek kardeşim işitme engelli olarak dünyaya geldik, sadece ablam işitiyor. 1969'da Belgrad'da yapılan yarışmada dünya güzeli seçildim. Daha önceden işitme engelliler de güzellik yarışmalarına katılıyordu ancak şu anda kimse uğraşmak istemiyor." dedi.