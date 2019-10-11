Bodrum'un simgesi Halikarnas Disko'nun arazisi satışa çıkarıldı

Bodrum denilince akla ilk gelen eğlence mekanı 5 bin kişi kapasiteli Halikarnas Disko'nun Bodrum Kumbahçe'deki yaklaşık 3 bin metrekarelik arazisine müşteri bekleniyor.

Halikarnas, uzun bir dönem Bodrum'un en meşhur gece kulübü ve diskosuydu. Dünya starlarının da uğrak yerlerinden olan, Mick Jagger, Bette Midler, Dustin Hoffman, Prenses Caroline, Prenses Margaret, Lady Sarah Armstrong, Sting, Phil Collins, Michael Caine, Ahmet Ertegün, Blues Brothers, Pamela Anderson ve Kid Rock gibi isimleri ağırlayan Halikarnas, mal sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık sonucu işletmeci Süleyman Demir tarafından 2 yıl önce boşaltılarak yıkılmıştı.

7 HİSSEDARI BULUNUYOR

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Aktaş ve Gölcüklü ailelerine mensup 7 hissedarı bulunan denize sıfır arazinin Bodrum'da otel açmaya hazırlanan Tay Grup ile İstanbul'daki kanlı terör saldırısından sonra kapanan Reina'nın işletmecilerinin ilgilendiği öne sürüldü. Aktaş ve Gölcüklü ailelerine yakın emlak danışmanından alınan bilgiye göre ise araziye şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi. Bodrumlu emlakçılar, 2 bin 700 metrekare olan arazinin 150 milyon lira edeceğini, bunun da yaklaşık 25 milyon dolar edebileceğini söyledi.

İÇİNDE TARİHİ KALINTI OLDUĞU İDDİALARI YALAN

Halikarnas Disko'nun yıllarca işletmeciliğini yapan Süleyman Demir, Halikarnas isminin bir marka haline geldiğini ve kendisine ait olduğunu, ancak araziyle artık her hangi bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Ayrıca arazinin içinde tarihi kalıntı bulunduğuna dair iddiaların da asılsız olduğu öğrenildi.