Haberler » Güncel » Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki toplam 125 kaçak göçmen yakalandı.

12.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:12Bodrum ve Datça'da açıklarında 125 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın ve ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botlardaki toplam 125 kaçak göçmen yakalandı.

Pazar günü gelen ihbarlarla Bodrum'un Yalıkavak açıklarında 2 göçmen grubun kaçak geçiş yapmaya çalıştığını öğrenen ekipler, harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 56'sı Suriye, 14'ü Filistin, 5'i Irak, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu olmak üzere 78 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 19'u kadın ve 23'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Datça açıklarında aynı gün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu ekibi ise lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 10'u Filistin, 4'ü Somali, 4'ü Irak ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere 47 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 14'ü kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Yakalanan 125 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:00 "Terör örgütlerini çekildiğini söylemek mümkün değil"
11:00 15 yaşındaki Hilal nerede ?
11:00 Jandarmadan lüks rezidansa uyuşturucu baskını
11:00 Mitsubishi Electric'ten komuta merkezlerine özel LED ekran teknolojisi
11:00 Düzce depremin izlerini silip yeniden doğdu
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:01:32