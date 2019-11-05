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Bodrum ve Datça'da kaçak göçmen operasyonu

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kaçak göçmen operasyonunda 70 düzensiz göçmen ve 2 Türk organizatör yakalandı.

05.11.2019 12:48Bodrum ve Datça'da kaçak göçmen operasyonu
Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kaçak göçmen operasyonunda 70 düzensiz göçmen ve 2 Türk organizatör yakalandı.

Datça açıklarında fiber tekneyle bir grup kaçağın Yunan adalarına geçmeye çalıştığı ihbarını alan Sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan fiber teknede, 11 göçmen ile 2 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı. Suriye ve Irak uyruklu olan göçmenlerin 3'ünün erkek, 7'sinin kadın ve 1'inin çocuk olduğu belirtildi. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler ve organizatörler, fiber tekneyle birlikte kıyıya getirildi.

Bodrum açıklarında geçtiğimiz gece devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekibi, Akyarlar açıklarında 2 ayrı lastik botun hareket halinde olduğunu tespit etti. Kısa bir takip sonrası durdurulan lastik botlarda 12 Kongo, 2 Myanmar, 2 Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere 17 göçmen yakalandı.

Aynı gece Bodrum açıkları Çavuş Adası önlerinde hareket halinde olan bir lastik bot tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 37 Suriye ve 5 Filistin uyruklu 42 göçmen yakalandı. 17'si çocuk, 14'ü erkek, 11'i kadın olan göçmenler bota alınarak Turgutreis Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 2 organizatörün güvenlik güçlerine teslim edildiği öğrenildi. 2 ilçede yapılan operasyonla yakalanan 70 göçmenin ise idari işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - MUĞLA

Bodrum, Datça, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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