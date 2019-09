Bodrum ve Milas'a turist çekmek için umut kültür ve doğa turizminde

Rus'ya ve Ukrayna'dan Bodrum ve Milas yöresine turist çekmek için girişim başlatıldı. Rus ve Ukraynalı turistlerin faklı bir turizm anlayışıyla Bodrum ve Milas'a çekilmesi ve gelecek turistlerin otelden çıkarak bölgeyi gezerken harcama yapması hedefleniyor.Türkiye'ye Rusya'dan gelen ve çoğunlukla Antalya'da her şey dahil tesislerden çıkmadan tatilini geçirmekte olan turistlerin farklı bir turizm seçeneğiyle Bodrum ve Milas yöresine çekilmesi için araştırma başlatıldı. Araştırma kapsamında Bodrum ve Milas yörede incelemelerde bulunan bir Rus turizm kuruluşu temsilcisi Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek Rus ve Ukraynalı turistlerin bölgeye çekilebilmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye turist getirmek üzerine faaliyetlerini sürdüren ve Bodrum'daki turizm ofisinde çalışmalarını yürüten Rus Turizm Organizatörü Igor Pasynchuk, Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek yörenin turizm potansiyeli hakkında bilgi edindi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ile görüşen Rus Turizm Organizatörü Igor Pasynchuk, Rusya ve Ukrayna için Türkiye'nin çok önemli bir turizm ülkesi olduğunu belirterek amaçlarının Rusya ve Ukrayna'dan daha çok turistin Türkiye'ye gelmesini sağlamak ve Türkiye'ye gelen turistlerin de Bodrum - Milas yöresine gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.Rus Turizm Organizatörü Igor Pasynchuk, Rusya'nın 143 milyon, Ukrayna'nın 45 milyon nüfuslarıyla Türkiye için turizmde çok önemli ülkeler olduğunu belirterek "Bizim de amacımız Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye daha çok turist getirmek, gelen turistleri de farklı bir turizm konseptiyle Milas - Bodrum yöresine çekmek" diye konuştu. Rusya'dan her yıl Türkiye'ye 4 milyon 500 bin turistin geldiğini, bunların 3 milyon 500 bininin Antalya'ya, 1 milyonunun ise İstanbul'a gittiğini, ancak 500 bin kadarının Marmaris ve Fethiye'ye geldiğini anlatan Rus Turizm Organizatörü İgor Pasynchuk "Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalı turistler 5 yıldızlı, her şey dahil tesisleri tercih ediyorlar. Tesisten de dışarı çıkmıyorlar. Turistler kaldıkları tesislerden dışarı çıkmalılar ki, turizmciler para kazanabilsinler. Biz, Bodrum ve Milas yöresinde bunu yapmak istiyoruz" dedi. Rus ve Ukraynalı turistlerin Antalya'yı tercih edip Bodrum'a gelmemelerinin nedeninin Bodrum'daki inşaat kalitesinin düşük olması ve pahalılık olduğunu belirten İgor Pasynchuk "Oysa Bodrum, turizmde bir dünya markası. Fakat Rus turistlere göre değil. Rus turistler Bodrum'daki inşaat kalitesini beğenmiyorlar. Yapı standartları Rus turistlere uymuyor. Rus turistler kaliteli inşaatlar ve yüksek tavanlı odalar istiyorlar. Fakat Bodrum'daki tesislerin yapı kalitesi iyi değil ve odaların tavanları basık. Rus turistler bunu beğenmiyor. Üstelik Bodrum'daki fiyatlar da onlar için çok pahalı geliyor" dedi.Kendilerinin yeni bir konseptle Bodrum ve Milas yöresine Rusya'dan ve Ukrayna'dan turist çekmeyi amaçladıklarını anlatan Rus Turizmci İgor Pasynchuk "Biz doğa ve kültür turizminin öne çıkararak Rusya ve Ukrayna'dan gelecek turistleri bölgemize çekmek istiyoruz. Bu proje için Milas ve çevresi çok uygun. Milas'ta halı var, deve güreşi var, İncirliin Mağarası var, Hekatomnos Anıtmezarı var ve pek çok tarihi eser ve kent kalıntısı var... Gelen turistler bunları görmek için otelden çıkmalı. Turist otelden çıkarsa turizmci para kazanır, yöre halkı da kazanır" diye konuştu.MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Rus Turizmci İgor Pasynchuk ile beraberinde ziyarete katılan Harita ve Kadastro Mühendisi Ogün Aydın'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Biz de Milas'ta kültür turizminin gelişmesini istiyoruz. Bu konuda işbirliğine hazırız. Milas'ta UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde iki yerimiz var. Bunlar Hekatomnos Anıtmezarı ve Beçin Ortaçağ kenti kalıntıları. Ayrıca halı dokuyan köylerimiz var. Buraların tanıtımını yapmak için işbirliğine hazırız" dedi. - MUĞLA