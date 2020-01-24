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Bodrum yangınında tavuklar telef oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, depoda bulunan maddi değeri yüksek tavuklardan 4 tanesi dumandan boğularak telef oldu.

24.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:04Bodrum yangınında tavuklar telef oldu
'nın ilçesinde bir evin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangında, depoda bulunan maddi değeri yüksek tavuklardan 4 tanesi dumandan boğularak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Camikebir Mahallesi Pazar yolunda Önder Çöpler'e ait olan evin deposunda yangın çıktı. Depodaki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında evin deposundan çıkarılan tanesi 500 lira değerinde olan 20'ye yakın tavuk ile 2 adet ev tavşanı etkilendi. Dumandan etkilenen tavuklardan 4 tanesinin telef olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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