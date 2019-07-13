13.07.2019 14:34
Haberler» Güncel» Haber

Bodrumda'da aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

Bodrumda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 11 suçtan arama kararı bulunan zanlı, otelde gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 11 suçtan arama kararı bulunan zanlı, otelde gözaltına alındı.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde 11 suçtan aranan M.K'nin olduğunu belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Otele giriş yaparken sahte kimlik kullandığı belirlenen M.K'nin İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da işlediği tehdit, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama gibi 11 suçtan arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Gümbet Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:04   Vatan Yıldızları Vakfı'ından 15 Temmuz etkinliği
18:04   15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in doğduğu kasabada anma etkinlikleri gerçekleştirildi
18:04   Anket şirketinden 'yeni parti' değerlendirmesi: Yeni partiler ümitsiz vaka değil
18:01   Ucuz ekmek satan fırıncı mahkeme kararı sonrası zam yaptı
18:01   GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
18:00   Milletvekili Mustafa Kendirli: "Türk Milleti, 15 Temmuz'da vatan sevgisini dünyaya gösterdi"
18:00   "Torpilliyim, ara kralı gelsin"