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Bodrumlu eğitimcilerin 'Ben öğretmenim' klibi beğenildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmeninin 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlayıp seslendirdikleri bestenin klibi beğeni topladı.

23.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04Bodrumlu eğitimcilerin 'Ben öğretmenim' klibi beğenildi

MUĞLA'nın ilçesinde görev yapan 8 müzik öğretmeninin 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlayıp seslendirdikleri bestenin klibi beğeni topladı.

Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitimde İyi Örnekler Projesi' kapsamında çalışma yaparak, 'Ben öğretmenim' adlı besteyi yazdı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle eserin klibi çekildi. Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Adil Sevencan, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ferah Utku Pekdemir, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Öznur Bircan, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Genç, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Serap Erkefeli, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şahin Kapar ve Gülriz Donanmış klipte parçayı seslendirdi. Çekimler ise, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde ve okullarda gerçekleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediklerini belirten Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, "Ata'mıza ve tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla bu eserimizi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE

Gürdal Karagöz'ün aranjörlüğünü yaptığı 'Ben öğretmenim' şarkısının sözleri şöyle:

Atatürk'ün izinde/ Hep çalışkan hep zinde/ Gecesi gündüzünde/ Ben öğretmenim/ Bir çiçek bahçesi düşün/ Lale, nergis, manolya/ O bahçe benim sınıfım/ Çocuklar çiçeklerim/ Bilgimle onları sularım/ Sevgimle ısıtırım/ Mum gibi erisem bile/ Çevremi aydınlatırım/ Başöğretmen izinde/ Sevgisi en derinde/ Yurdumun her yerinde/ Ben öğretmenim

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Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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