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Bodrumlu iş insanı Başbay, sağlık çalışanlarını konuk etmek istiyor

İş insanı motosikletçi Namık Kemal Başbay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evinde misafir etmek istediğini bildirdi.

22.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:48
Bodrumlu iş insanı Başbay, sağlık çalışanlarını konuk etmek istiyor
İş insanı motosikletçi Namık Kemal Başbay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını evinde misafir etmek istediğini bildirdi.
Geçtiğimiz yıllarda omurgasına takılan 30 platin vidaya rağmen, motosikletiyle 20 ülke gezip, 100 bin kilometre yol katetmesiyle bilinen iş insanı Başbay, sağlık çalışanlarına destek olmak istiyor.
Dereköy Mahallesi'nde yaşayan mobilyacı Başbay, AA muhabirine, virüsün yayılmaması için evde kalmak, gerekli olmadıkça dışarıya çıkmamak gerektiğini söyledi.
Bunu yaparak sağlık çalışanlarına büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Başbay, "Sürekli alkışlıyoruz ve onlara destek veriyoruz. Buna da devam edeceğiz ancak onlara verebileceğimiz en büyük destek vaka sayısını azaltmakla olacaktır. Bu da bir sorumluluktur. Umarım bu sorumluluğu bütün yurttaşlarımız layıkıyla yerine getirir." dedi.
"Sağlıkçıları 10'ar gün evimde misafir etmek istiyorum"
Koronavirüs vakası bittiğinde sağlık çalışanlarını Bodrum 'daki evinde ağırlamak istediğini vurgulayan Başbay, şunları kaydetti:
"Bunu sosyal medya paylaşımı yaparak da duyurdum. Koronavirüs vakası sona erdiğinde sağlık çalışanlarından 6 kişiyi iki ayrı grup halinde 10'ar gün evimde misafir etmek istiyorum. Evimi kendi evleri gibi kullanabilirler. Bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Umarım oteller ve işletmeler de bu konuda taşın altına eline koyarlar. Otel işletmecileri de yüzde 10'unu sağlık çalışanlarına ayırabilir. Bu dayanışmayı ve paylaşımı yapmak zorundayız. Sağlıkçıların ihtiyacı olan en büyük şeylerden bir tanesi onlara moral ve motivasyon olarak destek olmaktır. Sağlık çalışanları şu anda cephede en önde inanılmaz çalışıyorlar."
Bodrum bölgesinde motosikletle seyahat edenler olarak dayanışmaya hazır olduklarını belirten Başbay, "Motor kurye, ilaç sevkıyatı, yaşlılar için gıda alışverişine destek olabiliriz. İhtiyaç halinde kendi evimi de karantina olarak kullanılabilirler." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Namık Kemal, Koronavirüs, Dereköy, Bodrum, Güncel

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