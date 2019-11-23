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Bodrumlu öğretmenlerden profesyonel sanatçılara taş çıkartacak klip

Bodrum'da görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir besteyi seslendirerek klip haline getirdi.

23.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:08Bodrumlu öğretmenlerden profesyonel sanatçılara taş çıkartacak klip
'da görev yapan 8 müzik öğretmeni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir besteyi seslendirerek klip haline getirdi. Kerem Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ'un Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitimde İyi Örnekler Projesi" kapsamında hazırladığı "Ben Öğretmenim" bestesini profesyonel ses sanatçılarına taş çıkaracak bir performansla seslendiren Bodrum öğretmenlerinin klibi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan klipte, Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Adil Sevencan, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ferah Utku Pekdemir, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu Müzik Öğretmeni Öznur Bircan, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Genç, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müzik Öğretmeni Serap Erkefeli, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Şahin Kapar ve Gülriz Donanmış sahne aldı. Çekimler, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde ve okullarda gerçekleştirildi. Öğretmenlik mesleğinin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediklerini belirten Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ, "Ata'mıza ve tüm meslektaşlarımıza saygılarımızla bu eserimizi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun" dedi.

Gürdal Karagöz'ün aranjörlüğünü yaptığı "Ben Öğretmenim" şarkısının söz ve müziği Hüseyin Turgay Kutluğ'a ait. - MUĞLA

Aydınlar, Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

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