17.07.2019 18:40
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Bodrumlu sünger avcıları Kuzey Ege'de

Bodrumlu sünger avcıları Kuzey Ege

Muğla'nın Bodrum ilçesinden çıkan sünger avcıları, Kuzey Ege'de sünger avlıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden çıkan sünger avcıları, Kuzey Ege'de sünger avlıyor.
Bodrumlu sünger avcıları İbrahim Totoz ve ekibi, Bozcaada ve Gökçeada'da sünger avlamaya başladı.
Uzun süredir yasak olduğu belirtilen sünger avcılığının açılmasıyla bölgeye giden sünger avcıları, mesleği devam ettiriyor.
Sünger Avcısı İbrahim Totoz, yaptığı açıklamada, Bodrum'un bir dönem filmlere de konu olan mesleğini devam ettirmek için çıktıkları zorlu yolculukta, Bodrum'un yapı taşları olan sünger avcılarının anılarını yaşatmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.
Totoz, Kuzey Ege'deki sünger avına ekime kadar devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
Kuzey Ege, Gökçeada, Bodrum, Muğla, Güncel

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