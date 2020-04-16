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Bodrumluca evde kal çağrısı; "Napıtdorun dışarıda? Oturagosene evinde"

Bodrum Belediyesi'nin Bodrum şivesiyle halka 'evde kal' çağrısı yaptığı afişler yüzlerde gülümsemeye neden oldu.

16.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:04
Bodrumluca evde kal çağrısı;
Bodrum Belediyesi'nin Bodrum şivesiyle halka 'evde kal' çağrısı yaptığı afişler yüzlerde gülümsemeye neden oldu.

Koronavirüse karşı vatandaşlara evde kalmaları yönünde yapılan çağrılara Bodrum Belediyesi farklı bir boyut getirdi. Billboard üzerinden vatandaşa çağrı yapan Bodrum Belediyesi'nin Bodrum şivesi ile bu çağrıyı yapması görenleri gülümsetti. "Napıtdorun dışarıda? Oturagosene evinde." yazılı billboardın fotoğrafı, sosyal medyada da paylaşıldı. Fotoğraf sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı billboardın fotoğrafını paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Güncel
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