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Bodrumlular 'evden çıkmayın' uyarısını dinledi

MUĞLA'nın yaz aylarında nüfusu 1 milyona çıkan ilçesi Bodrum'da, yetkililerin 'evden dışarı çıkmayın' uyarısına uyuldu.

22.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:49
Bodrumlular 'evden çıkmayın' uyarısını dinledi

MUĞLA'nın yaz aylarında nüfusu 1 milyona çıkan ilçesi Bodrum 'da, yetkililerin 'evden dışarı çıkmayın' uyarısına uyuldu. İlçede cadde ve sokaklar boş kalırken, koronavirüs önlemleri de devam ediyor.

Bodrum'da koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bodrum Belediyesi, kaymakamlık, kamu-kurum ve kuruluşların 'evden çıkmayın' uyarısını Bodrumlular dikkate aldı. Cadde, sokaklar ile plajlardaki yürüyüş yollarının boş olması dikkat çekerken, az sayıdaki kişinin balık tuttuğu görüldü.Öte yandan Bodrum Belediye Meclisi, koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ilçede alınan önlemleri ve bu konudaki kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Kapalı oturumda gerçekleştirilen toplantıda meclis üyelerini, yapılan faaliyetler ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 4 bin 200 kilometre yol, 44 idari bina, 3 bin 200 çöp noktasının dezenfekte edildiğini açıkladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bodrum, Güncel

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