17.07.2019 12:29
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Bodrumspor'a taze kan

Bodrumspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Muğla temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, altyapısında yetişen 7 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. İmza töreni Gümbet Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Törende yaşları 15 ile 18 arasında değişen Mert Görgülü, Hüseyin Karabacak, Mehmet Ali Önoğlu, İsmail Tarım, Ege Bilsen, Ferit Özler ve Kayahan Karagöl ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Törene Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Altyapı Sorumlusu Hadi Türk, yöneticiler ile futbolcuların aileleri katıldı.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Muğla, Spor

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