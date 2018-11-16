Bodrumspor Altyapı Aile Birliği Tarafından Dayanışma Gecesi Düzenlendi

Gümbet Bağevleri Otelde düzenlenen geceye Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, altyapı sporcuları, aileleri, antrenörler, altyapıya destek olan işadamları ve taraftarlar katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını B.B.Bodrumspor altyapı sorumlusu Hadi Türk gerçekleştirdi. Türk, geceye katılanlara ve altyapıya destek olanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında büyük zorluklarla ilerledikleri yolda bu sene ilk kez katıldıkları Akademi Ligi'nin sürecini anlattı.

Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ise şunları söyledi;

"Ben öncelikle böyle güzel bir birlikteliğin başkanı olmaktan, böyle güzel insanlarla aynı yolda yürümekten dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Bu sene biz ilk kez Muğla tarihinde Akademi Liglerine katıldık. Bu sene bizim alışma yılımız, yeneceğiz, yenileceğiz ve bu lige alışacağız. İnşallah ilerleyen yıllarda daha büyük başarıları hep birlikte getireceğiz. Bu güzel çocuklarımız ve gençlerimiz ile sizlerinde destekleriyle büyük işler başaracağız. Ben hepinize bu birlik beraberlik için teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek Bodrum'un, gelecek Bodrumspor'un diyorum, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum".

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI...

Gecede, geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonrası vefat eden altyapı takım kaptanı Erdoğan Çakmak'ın aileside katıldı. Erdoğan Çakmak'ın anne babasına kulüp başkanı Rıza Karakaya tarafından Erdoğan Çakmak'ın maçlarda giydiği forması hediye edilirken salonda duygusal anlar yaşandı. Çakmak'ın ailesine hediye edilen 1o numaralı formanın üzerinde ise " Adını Kalbimize Yazdık" yazarken, geceye katılan altyapı sporcuları, her maçtan önce gerçekleştirdikleri ve Erdoğan Çakmak'ı andıkları maç yeminini buradada söyledi. Geceye katılanlar bu anlarda duygusal anlar yaşarken, altyapı sporcuları " Edu ölmedi kalbimizde yaşıyor" şeklinde tezahürat yaptı.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, duygusal anların ardından yaptığı açıklamada, Bodrum Şehir Stadı'nda bu sene yapımı tamamlanan yeni kale arkası tribününün ismininde Erdğan Çakmak Tribünü olduğunu açıkladı. Karakaya ayrıca, inanmış bir birlikteliğin şampiyonluğuda getireceğini belirterek 1. Lig'e yükselerek şampiyonluk kupasınıda Erdoğan Çakmak'a götüreceklerini söyledi.

BAŞKAN KOCADON SPOR'UN ÖNEMİNİ VURGULADI

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adaylarından Mehmet Kocadon ise altyapı sporcularıyla birlikte yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

"Böyle güzel bir akşamda bu kadar güzel evlatlarımızla birlikte olmaktan son derece mutluyum. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum, benim yerel yönetimde yirminci yılım arkadaşlar. Benim Belediye başkanı olduğum gün doğan çocuklar şu an 20'li yaşlarda. O günden beri kendime bir yol çizdim ve bu yol neydi biliyor musunuz? Sağlıklı nesiller yetiştirmek. Eğitime, sağlığa, spora, sanat ve kültürel etkinliklere müthiş destek verdim. Bugün biz yöneticilerin zaman zaman atladığı bir şey var, kaldırım yapmayı, yol yapmayı, matah bir şey zannediyoruz. Halbuki bir yerel yöneticinin en büyük görevi sağlıklı nesiller yetiştirmektir, işte ben bugün bu sağlıklı evlatlarımla aynı ortamda olmaktan çok mutluyum.Dünyanın en medeni şehri neresi ise o medeni şehrinokullarındaki uyuşturucu seviyesi ile yarışabiliriz ve biz de bu uyuşturucu denilen lanet minimum seviyededir arkadaşlar. İşte bunun en büyük katkısı siz velilerimizin evlatlarımıza sahip çıkması ve okul yönetimlerinin, yerel yönetimlerin çocuklarımıza sağladığı imkanlardır. Bu çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde yetiştirmek istiyorsak, olmazsa olmazımız dediğimiz, yaşam tarzımız dediğimiz spor alışkanlığını vermek zorundayız ve bugün bunu verebildiğimiz için bu evlatlarımız bu başarılara ulaşma imkanı bulmuştur. Ben önce velilerimize, sonra eğitim camiamıza ve özellikle spor kulüplerimizin bütün yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum, bu güzel evlatlarımızı kutluyorum. Sizlerede sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum, en büyük Bodrumspor".

Başkan Kocadon konuşmasının ardından sporcularla birlikte "Yeşil, beyaz şampiyon Bodrum" şeklinde karşılıklı tezahürat yaparken, salonda bulunan taraftarlar ise, "Yakışır sana, yakışır sana büyükşehir yakışır sana, alemde teksin, değişilmezsin, Kocadon sen bizim herşeyimizsin" şeklinde tezahürat yaparak başkan Kocadon'a seçim çalışmalarında başarılar dilediler.

Dayanışma gecesi, B.B.Bodrumspor altyapısına destek olan işadamlarına teşekkür plaketi verilmesi ile devam ederken, gece, Bodrumlu sanatçı Halil Bilgiç'in seslendirdiği yöresel şarkılarla son buldu.