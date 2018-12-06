06 Aralık 2018, 17:47
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Bodrumspor-Ankaragücü: 4-2

Bodrumspor-Ankaragücü: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor evinde Süper Lig temsilcisi Ankaragücü karşısında müthiş geri dönüşe imza attı. Ev sahibi ekip, 2-1 geriye düştüğü maçta İsmail Kartal'ın talebelerini 4-2 yenerek büyük sürprize imza attı.



Skorer - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Ankaragücü'nü 4-2 mağlup ederek günün sürprizini yaptı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresi tam anlamıyla gol düellosuna sahne oldu.

2-1 yenilgiden 4-2 galibiyete

Ankaragücü 54'te Mahmut'la öne geçerken, bu gole 3 dakika sonra Orhan Aktaş cevap verdi: 1-1. 64'te konuk ekip Alihan Kubalas'ın kafa golüyle tekrar üstünlüğü yakaladı: 1-2.

Ancak bu dakikadan sonra oyunun tek hakimi olan ev sahibi ekip, 69'da Harun, 82'de Emre Şahin ve 86'da Celal Dumanlı'nın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.

Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler, İsmail Şencan, Serdar Diyadin
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı, Muhammet Özkal, Özgür  İleri, Harun Kavaklıdere (Dk. 84 Hüseyin Kala), Orhan Aktaş, Seyid Ahmet HanOzan Sol, Özgür Yılmaz (Dk. 32 Erkan Değişmez), Medeni Bingöl, Cem Ekinci (Dk. 58  Emre Şahin), Celal Dumanlı
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Mahmut  Akan, Putsila (Dk. 70 Kone), Cerci (Dk. 58 Mokhtar), Kehinde, Erdem Şen, Ender  Aygören, Kaan Uykur, El Kabir
Goller: Dk. 55 Mahmut Akan, Dk. 65 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü),  Dk. 57 Orhan Aktaş, Dk. 69 Harun Kavaklıdere, Dk. 82 Emre Şahin, Dk. 86 Celal  Dumanlı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Erkan  Değişmez, Dk. 44 Ozan Sol (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)


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