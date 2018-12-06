Bodrumspor-Ankaragücü: 4-2

Skorer - TFF
2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Ankaragücü
'nü 4-2 mağlup ederek günün sürprizini yaptı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresi tam anlamıyla gol düellosuna sahne oldu.
2-1 yenilgiden 4-2 galibiyete
Ankaragücü 54'te Mahmut'la öne geçerken, bu gole 3 dakika sonra Orhan Aktaş
cevap verdi: 1-1. 64'te konuk ekip Alihan Kubalas'ın kafa golüyle tekrar üstünlüğü yakaladı: 1-2.
Ancak bu dakikadan sonra oyunun tek hakimi olan ev sahibi ekip, 69'da Harun, 82'de Emre Şahin
ve 86'da Celal Dumanlı'nın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı
, Muhammet Özkal, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere
(Dk. 84 Hüseyin Kala
), Orhan Aktaş, Seyid Ahmet Han
, Ozan Sol
, Özgür Yılmaz
(Dk. 32 Erkan Değişmez), Medeni Bingöl
, Cem Ekinci
(Dk. 58 Emre Şahin), Celal Dumanlı
MKE Ankaragücü
: Korcan Çelikay
, Mehmet Sak
, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Putsila (Dk. 70 Kone), Cerci (Dk. 58 Mokhtar), Kehinde, Erdem Şen
, Ender Aygören, Kaan
Uykur, El Kabir
Goller: Dk. 55 Mahmut Akan, Dk. 65 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Orhan Aktaş, Dk. 69 Harun Kavaklıdere, Dk. 82 Emre Şahin, Dk. 86 Celal Dumanlı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Erkan Değişmez, Dk. 44 Ozan Sol (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
Orhan Aktaş,Türkiye Futbol Federasyonu,Türkiye Kupası,Ankaragücü
06 Aralık 2018 Perşembe 17:47