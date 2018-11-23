Bodrumspor, Ankaragücü İle Eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşirken, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile eşleşti.

Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na, 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katıldı. B.B.Bodrumspor ilk karşılaşmayı ise kendi evinde oynayacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine B.B.Bodrumspor'u temsilen kulüp yöneticisi Hüseyin Gözütok katıldı.