Bodrumspor AŞ'nin hisseleri satışa sunuldu

Futbol branşını şirketleştiren TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, mevcut borçları ödeyebilmek için hisselerin yüzde 49'unu satışa çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da şirketleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda halkın katılımına açık olan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1931'de kurulan kulübün faaliyet gösterdiği branşlar arasında en fazla giderin futbolda olduğunu belirtti.

Bodrumspor Futbol AŞ isimli şirketin kurulduğunu ve satışıyla borçları kapatmayı planladıklarını belirten Aras, "Hepimize hayırlı olsun. Hisselerinin yüzde 49'unu kamuoyuna sunuyoruz. Bu yaklaşık 498 hisseye tekabül ediyor. Bu hisseleri de yaklaşık 29 bin 500'er liralık lotlara böldük. Bizler de bunların satışında aktif görev alacağız. Yaklaşık 12,5 milyon liralık bir büyüklük elde edebilirsem Bodrumspor'un geçmiş ve günümüz borçlarının hepsini sıfırlıyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Rıza Karaya ise şirketin yüzde 51'inin Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği'nin kontrolünden çıkmayacağını kaydetti.

Diğer branşların dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.