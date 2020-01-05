Bodrumspor'da Daşgün dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında sportif direktör Erol Tok ve teknik direktör Necati Erkmen'le yollarını ayıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un yeni teknik direktörü Tarık Daşgün oldu.

Kulüpte daha önce 2017-18 sezonunun 2'nci yarısında da görev yapan Daşgün, başkan Rıza Karakaya'nın katıldığı törenle takıma döndü. 45 yaşındaki eski futbolcu Daşgün, kariyerinde daha önce Hacettepe, Vanspor, Aydınspor 1923, Gümüşhanespor, Kastamonuspor ve son olarak geçen sezon bir dönem Fethiyespor'u çalıştırmıştı.

Bodrumspor, ara transferde 3 isimle yollarını ayırıp stoper Hikmet Balioğlu'nu kadrosuna kattı.