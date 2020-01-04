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Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 20 puanla 13. sırada giren Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Necati Erkmen'le yollar ayrıldı.

04.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:55 Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 20 puanla 13. sırada giren Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Necati 'le yollar ayrıldı. 2016-17'de 3. Lig'de şampiyonluk yaşadığı yeşil-beyazlı kulübe sezon başında geri dönen tecrübeli teknik adam, 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet gördü. Kulüpten, "Teknik Direktörümüz Necati Erkmen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bize kattığı her şey için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Bodrumspor'da bir süre önce Sportif Direktör Erol Tok'la da yollar ayrılmıştı.


- Bodrum

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Erkmen, Spor

Kaynak: DHA

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