Bodrumspor'da iç transfer başladı

TFF 2'nci Lig kulüplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor iç transferde takım kaptanları Erkan Değişmez ve Şaban Genişyürek'le yeniden anlaştı.

2014-15 sezonundan bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan, geçen sezon ligde 19, kupada 4 müsabakada görev aldı. Son 2 sezonda Bodrum ekibi için ter döken 33 yaşındaki santrfor Şaban ise geçen yıl 20 lig, 2 de kupa karşılaşmasında oynarken, 4 kez rakip fileleri sarstı. Yönetim, "İki oyuncumuz terlettikleri formanın hakkını her zaman verdi ve yine vereceklerdir" mesajı yayınladı. - Bodrum

Kaynak: DHA