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Bodrumspor'da Karakaya'dan destek çağrısı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yeni sezon öncesi umutlu konuştu.

20.08.2019 11:46 Bodrumspor'da Karakaya'dan destek çağrısı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Afyonkarahisar kampında Diyarbekirspor'u hazırlık maçında 3-1 yenen takımın çok iyi performans sergilediğini anlatan Karakaya, "Takımımız güzel ve hırslı oyunuyla beğeni topladı. Futbolcusundan teknik adamlarına, yönetimine, geçen senenin neredeyse yarı maliyetine büyük fedakarlıklarla kurulan bu takımla gurur duyuyor ve herkesi desteğe davet ediyorum. Başarılı olacağız, bu yolda gerekirse vücudumuzu ortaya koyacağız. Bizler inandık. Bodrum'un da bize inanmasını ve destek vermesini bekliyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karakaya, Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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