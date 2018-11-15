Bodrumspor Deplasmanda Esti

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü sonuncu Manisaspor
'a konuk olacak Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, bu sezon deplasmanlarda başarılı sonuçlar elde etti.
Şu ana kadar dış sahada 6 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar 4 galibiyet almayı başardı. Topladığı 21 puanının 12'sini deplasmanlarda kazanan Bodrumspor, Ankara Demirspor
ve Gaziantepspor
'u 1-0, Bayrampaşa
'yı 2-0, Hacettepe'yi de 2-1 yenmesini bildi. Sadece Niğde Futbol
ve Keçiörengüçü karşılaşmalarından puan çıkaramayan Bodrumspor, bu maçlarda 8 gol atıp 5 gol yedi.
Teknik direktör Engin İpekoğlu, Manisaspor karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirterek, "Rakibimizin konumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakıp, seriyi sürdüreceğiz" dedi. - Bodrum
Türkiye Futbol Federasyonu,Manisaspor,Bodrum
15 Kasım 2018 Perşembe 12:08