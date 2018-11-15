15 Kasım 2018, 12:08
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Bodrumspor Deplasmanda Esti

Bodrumspor Deplasmanda Esti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü sonuncu Manisaspor'a konuk olacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu sezon deplasmanlarda başarılı sonuçlar elde etti.



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü sonuncu Manisaspor'a konuk olacak Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bu sezon deplasmanlarda başarılı sonuçlar elde etti.

Şu ana kadar dış sahada 6 müsabakaya çıkan yeşil-beyazlılar 4 galibiyet almayı başardı. Topladığı 21 puanının 12'sini deplasmanlarda kazanan Bodrumspor, Ankara Demirspor ve Gaziantepspor'u 1-0, Bayrampaşa'yı 2-0, Hacettepe'yi de 2-1 yenmesini bildi. Sadece Niğde Futbol ve Keçiörengüçü karşılaşmalarından puan çıkaramayan Bodrumspor, bu maçlarda 8 gol atıp 5 gol yedi. 

Teknik direktör Engin İpekoğlu, Manisaspor karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirterek, "Rakibimizin konumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi işimize bakıp, seriyi sürdüreceğiz" dedi. - Bodrum Türkiye Futbol Federasyonu,Manisaspor,Bodrum
15 Kasım 2018 Perşembe 12:08



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