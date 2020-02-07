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Bodrumspor devamını getirecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor gözünü seriye çevirdi.

07.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:08Bodrumspor devamını getirecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Vanspor'u deplasmanda 5-1 yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Belediyesi Bodrumspor gözünü seriye çevirdi.

Teknik direktör Tarık Daşgün, Vanspor'u yenerek kara bulutları dağıttıklarını ifade etti. Daşgün, "Çok değerli bir galibiyet elde ettik. İnanıyorum bu bizim için milat olacak. Kesinlikle seriye ihtiyacımız var. Bir an önce düşme hattından uzaklaşmalıyız. Pazar günü evimizde Eyüpspor'u yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. İyi sonuçların devamı gelecek" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, Spor

Kaynak: DHA

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