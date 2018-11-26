Bodrumspor Evinde Bonkör

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:43



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:43

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sahasında şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor'a 5-2 yenilerek Play-Off yolunda ağır yara alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor bu sezon evinde rakiplerine puanlar saçtı.Deplasmanlarda 5 galibiyet alıp 15 puan toplamayı başaran yeşil-beyazlılar sahasında ise 4 yenilgi elde ederek darbe yedi. Ligin ilk haftasında Eyüpspor'a 3-2 yenilen Bodrumspor, Samsunspor'a 2-0, Sarıyer'e 3-1 ve son olarak da Sakaryaspor'a 5-2 kaybederek saha ve seyirci avantajını kullanamadı. İçeride sadece 9 puan toplayabilen Ege temsilcisi, 12 gol atıp kalesinde 15 gol gördü. - Bodrum