Bodrumspor fren yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Vanspor ve Eyüpspor 'u yenerek alt sıralardan uzaklaşan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, GMG Kastamnuspor deplasmanında frene bastı.

Rakibine tek golle boyun eğen yeşil-beyazlılar alt sıralardan uzaklaşamadı. Teknik direktör Tarık Daşgün, Kastamonuspor yenilgisini telafi edeceklerini söyledi. Daşgün, "Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Sahaya mutlak galibiyet için çıkmıştık, olmadı. Hatalarımızdan ders çıkarıp yeniden çıkış yakalayacağız" diye konuştu.Öte yandan Bodrumspor çarşamba günü evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek.

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