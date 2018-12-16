Bodrumspor Kahroldu

TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında Sancaktepe
Belediyespor'a konuk olan Bodrum
Belediyesi Bodrumspor galibiyeti uzatmalarda kaçırdı.
Üst sıraları yakından ilgilendiren maçta 75'inci dakikada Özgür Yılmaz
'ın golüyle öne geçen yeşil-beyazlılar 90+3'te İsmail'e engel olamayıp adeta yıkıldı. Galibiyeti kaçıran Bodrumsporlu futbolcular maç bitiminde büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Engin İpekoğlu iyi bir planlamayla ikinci devreye hazırlanacaklarını söyledi. - Bodrum
Sancaktepe,Türkiye Futbol Federasyonu,Bodrum
16 Aralık 2018 Pazar 12:17